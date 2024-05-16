«Все знают, кому надо это знать»: режиссер Ренат Давлетьяров рассказал, как актер Анатолий Белый* обустроился в РФ

Режиссер Ренат Давлетьяров назвал уехавшего из России актера Анатолия Белого* (признан иноагентом на территории РФ) «недалеким мерзавцем» и предателем, которого нельзя прощать.

«Белый* говорит, что российской культуры не существует. Удивительно: им всем, в том числе и стране Украине, присуще агрессивное невежество. Люди поверхностные, люди малограмотные», - сказал режиссер в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Он напомнил, что Анатолий Белый* родился в Виннице, занимался акробатикой, а повзрослев, переехал в Москву.

«Не будем копаться в его личной жизни. Все знают, кому надо это знать, как он тут устроился. Играл в МХТ, снимался в кино… Он присоединился к этой большой артерии – к русской культуре. И в силу отсутствия ума и порядочности стал плеваться сейчас дерьмом», - возмутился Давлетьяров, добавив, что с предавшими Родину не будет искать никаких компромиссов.

Как заверил режиссер, он никогда не подаст руки Белому*, а также не общается с людьми, имеющими антироссийскую позицию.

«Не могу развидеть это, расслышать, что он сказал. Руки я ему не протяну. Но думаю, что он границу России и не пересечет больше», - заключил Давлетьяров.

Ранее Анатолий Белый* высказался о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он выразил радость из-за того, что два года назад решил переехать в Израиль и сравнил Россию с «тюрьмой на одной шестой суши».

*Признан иностранным агентом на территории России