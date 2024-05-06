«Все знают»: адвокат Елена Сенина призвала Филиппа Киркорова извиниться

Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы певицы Славы в конфликте с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, рассказала о решении ситуации мирным путем. Также звездный юрист призвала певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбления.

Соответствующие слова приводит сайт Kp.ru.

«Считаю, неплохо было бы таким лицам, которые нас оскорбляли, называли лгуньями и прочими словами, например, Филиппу Киркорову, принести публичные извинения», - сказала изданию Сенина.

Защитник добавила, что прошли проверки, вынесены судебные решения – «о них все знают». Сенина считает, что Киркоров в данной ситуации «зашел не в ту дверь».

Адвокат сообщила, что в октябре 2023 года было заключено медиативное соглашение – условия удовлетворили Славу. Что именно они включали, не разглашается, но, по словам Сениной, «вопрос закрыт».

Ранее Киркоров показал гостевой дом с видом на Москва-реку. В особняке есть тематические комнаты в стиле Бали, Британии, Токио. Пока артист не справлял новоселье, зато отмечал в новом доме 57-й день рождения.