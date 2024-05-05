Фрески, комнаты с секретом и собственные портреты: Филипп Киркоров показал трехэтажный гостевой дом

Певец Филипп Киркоров имеет роскошный загородный участок площадью гектар, на котором построены огромный особняк, часовня, причал, с которого открывается живописный вид на Мякининскую пойму Москвы-реки. Не хватало только гостевого дома. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист впервые показал дом для гостей и рассказал о нем.

«Гостей постоянно полон дом, кто-то спит на диване. Хочется, чтобы, погуляв, все шли в гостевой домик», — поделился Филипп Киркоров.

Исполнитель хита «Единственная» отметил, что трехэтажный гостевой дом построили по его заказу за считанные месяцы. На фасаде здания можно увидеть роспись, имитирующую состаренную фреску. По просьбе Филиппа Киркорова художники изобразили на доме и любимца всей семьи — вельш-корги Лоренцо.

По словам певца, он сам придумывал дизайн гостевого дома. Филипп Киркоров признался, что любит заниматься домашними делами — это помогает ему отвлечься от проблем.

«Кто-то заедает стресс бутербродами, а я что-то делаю по дому», — отметил артист.

Внутри дома певца расположены разные тематические комнаты. Так, в комнате в стиле Бали можно как будто оказаться на берегу Индийского океана. Комната под названием «Британия» выдержана в более холодных тонах. А спальня «Токио» подойдет для истинных самураев. Примечательно, что повсюду Филипп Киркоров развесил свои портреты.

Однако, по признанию артиста, новоселье он еще не справлял. Недавно Филипп Киркоров отметил день рождения, пригласив гостей в свой особняк.

«На моем дне рождения все сидели на головах, места не так много. Ольга Бузова, Люся Чеботина. Анита Цой привезла корейской морковки. Давид Манукян подарил сумку в виде подводной лодки — она одна такая в мире, где он ее нашел. Яна Расковалова подарила мне перстень с моими инициалами и с камнем — это метеорит, он из космоса летел», — рассказал певец.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров назвал двух кандидатов на роль своего преемника.