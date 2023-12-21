«Все знали об этом»: композитор Паулс рассказал о поведении выпивавшей Пугачевой

Композитор Раймонд Паулс рассказал, как менялось поведение певицы Аллы Пугачевой после того, как она пила алкоголь. По его словам, она всегда сложна в общении, но, когда нетрезвая – особенно.

87-летний музыкант довольно долгое время сотрудничал с Примадонной, писал для нее песни. В новом интервью Паулс признался, что доволен результатами их совместных трудов, так как они сделали много хорошего для отечественной эстрады. Однако, что касается общения, то все не так однозначно. Раймонд рассказал, что их отношения с Аллой Борисовной всегда были непростые, так как она в принципе сложный человек.

Композитор подчеркнул, что иногда им приходилось долго разговаривать, так как разное происходило за время дружбы. Бывали и совсем сложные периоды. В основном плохое случалось, когда Алла Борисовна пила.

«У Аллы такой характер. Сложный. Все знали об этом», - рассказал музыкант в беседе с aif.ru.

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