Все знали эту «слабость» актрис: Олеся Железняк о «химии» в отношениях с Заворотнюк

Знаменитая актриса Олеся Железняк за всю свою творческую карьеру успела поработать со множеством звездных партнеров. С некоторыми из них у нее даже сложились особые отношения. Так, например, случилось с Татьяной Васильевой и Анастасией Заворотнюк. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Железняк снялась больше чем в 60 кинокартинах. За долгие годы работы ей посчастливилось сыграть со многими знаменитостями. С некоторыми из них у нее возникала особая связь. Например, на съемках с Татьяной Васильевой она не могла перестать смеяться, как только видела коллегу.

«У нас с ней возникает какая-то особенная «химия»: видя друг друга, мы начинаем смеяться», – пояснила Олеся.

То же самое происходило во время работы со звездой «Моей прекрасной няни» Анастасией Заворотнюк. Вспоминая съемки популярного сериала, Олеся Железняк отметила, что команда знала эту «слабость» девушек. Актрисам периодически давали время, чтобы немного успокоиться.

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