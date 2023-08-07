Половину жизни спал вне дома: Владимир Винокур ответил, почему постоянно уезжает от любимой жены

Эстрадный артист и телеведущий Владимир Винокур рассказал, что половину творческой жизни провел в гастролях. Об этом сообщает BLITZ+.

75-летний Владимир Винокур однажды женился раз и навсегда. Уже несколько десятков лет он счастлив в браке с Тамарой Перваковой. Однако юморист признается, что в его отношениях с супругой не всегда все гладко.

Дело в том, что с юного возраста Винокур ездит на гастроли в разные города и страны. И даже сейчас он частенько разъезжает с концертами. Оказалось, что половину своей творческой жизни артист ночевал вне дома.

Однако возлюбленная 75-летнего ведущего относится к этому с пониманием. Кроме того, она знает, как юмористу бывает нелегко в турах. Например, не всегда ему выпадает шанс набраться сил перед выступлением в комфортных условиях.

«Я умею спать в самолетах, поездах, сидя. никаких секретов быстрого засыпания у меня нет. Просто устаю и сплю», – поделился Владимир Винокур.

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