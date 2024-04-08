«Все здесь пропитано историей»: Николай Цискаридзе неожиданно покинул Россию

Народный артист России и бывший премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе поделился с подписчиками неожиданной новостью: он улетел в Турцию. В своем Telegram-канале артист балета поделился кадрами из страны и признался, что эта поездка была его давней мечтой.

Выяснилось, что Николай Цискаридзе отправился в Стамбул в связи с праздником по случаю 90-летия телеведущего Владимира Познера. Артист решил совместить празднование дня рождения журналиста с прогулкой по исторической части Стамбула.

«По прекрасному, праздничному поводу на пару дней в Стамбуле. Удивительный, наполненный историей и смыслами город! Настоящая достопримечательность рядом с величественным Босфором. И все здесь пропитано историей… Культурные страницы города и страны чрезвычайно полны», — написал Николай Цискаридзе.

Пользователи Сети с восторгом отреагировали на отъезд артиста из России.

«Замечательно проводите время!», «Вы — украшение любого города», «Радостно Вас видеть там, где хорошо и солнце! Приятно провести время», «Базилика после реставрации гораздо интереснее выглядит. Добро пожаловать! Украшаете Стамбул своим присутствием», — написали подписчики.

Ранее сообщалось о том, что Николай Цискаридзе объяснил артистам, почему сейчас надо гастролировать по России.