«Надо переждать»: Николай Цискаридзе объяснил артистам, почему сейчас надо гастролировать по России

Народный артист России Николай Цискаридзе высказался о попытках отмены русской культуры на Западе. Он призвал музыкантов активно гастролировать по стране.

«У нас такая огромная страна, ездите по нашей стране, пожалуйста», - приводит ТАСС слова Цискаридзе.

Артист балета выразил уверенность, что отмены концертов за границей — это временное явление.

«Я уверен, что все само вернется на свои места. Надо переждать», - считает Николай.

Он также отметил, что самое страшное, что может быть – это отмена русской культуры внутри России. По его мнению, просто необходимо сейчас «чистить ряды внутри», так как слишком много врагов и людей с замутненным сознанием.

«Порядок надо наводить дома - и очень давно. Я считаю, что вся эта ситуация очень сильно помогает нам просто посмотреть на нас самих», - констатировал Цискаридзе.

Ранее в Сеуле отменили постановку Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, которая должна была состояться в апреле. Как пояснили организаторы, причиной стали требования посольства Украины и стран Евросоюза отказаться от культурного сотрудничества с Россией.