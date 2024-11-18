«Все заражаются многодетностью»: Костенко спровоцировала слухи о пятой беременности

Анастасию Костенко заподозрили в пятой беременности после фото из роддома. Модель спровоцировала слухи о пополнении в семье в личном блоге.

Модель опубликовала фото из Лапино, где рожали многие знаменитости. Увидев снимок, пользователи Сети стали поздравлять ее с беременностью.

«Поздравляем, опять беременны? Инкубатор», — написали фолловеры.

Анастасия ответила на подозрения россиян, заявив, что Лапино — многопрофильная клиника, где не только принимают роды, но и делают пластические операции. Как выяснилось, на этот раз врачебная помощь потребовалась маме Костенко. Модель не стала уточнять, что именно произошло с родительницей.

«У мамули сегодня хирургическое вмешательство. Сижу ее жду, записываю вам видео, отвлекаюсь», — высказалась знаменитость.