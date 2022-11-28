Все заканчивалось избиением: модель Анастасия Решетова стала жертвой буллинга

Сейчас Анастасия Решетова является известной моделью, а о ее эффектной внешности мечтают многие девушки. Оказывается, так было не всегда. Звезда откровенно рассказала о том, что в детстве она столкнулась с травлей. Ее назвали «дылдой» и «лошадью», и очень часто нападки заканчивались избиением.

Анастасия призналась, что ее сверстники могли унизить даже за примерное поведение и отличную учёбу: повод для того, чтобы посмеяться над Решетовой, был всегда. Кроме того, девушка добавила: сейчас она уже давно не ребёнок и добилась больших высот, но в настоящем моменте она тоже столкнулась с буллингом, только в более крупных масштабах. Виной всему медийность звезды. «От сотен и тысяч людей ежедневно. Но меня это уже не трогает», – заявила Анастасия.

По словам Решетовой, ей потребовались долгие годы для того, чтобы принять и полюбить себя.

Ранее сообщалось о том, что модель решительно поменяла свои взгляды на понятие о красоте. Теперь Решетова убеждена, что лица девушек, обколотые филлерами, не являются привлекательными. Вот почему звезда выступила за естественную красоту. Подробности читайте в этой статье.