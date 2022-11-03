Анастасия Решетова выступила против уколов красоты

Современных красавиц нередко обвиняют в чрезмерном употреблении уколов красоты. Досталось и модели Анастасии Решетовой, которой подписчики указали на неестественный объём губ. В своей социальной сети девушка ответила на обвинения и показала себя после очередного преображения.

На днях на YouTube-канале Надежды Стрелец вышло интервью Решетовой. Модель призналась, что эта съемка стала для неё хорошей возможностью посмотреть на себя со стороны. Так, Анастасия согласилась с поклонниками в том, что она переусердствовала с уколами красоты. Более того, девушка даже решилась уменьшить свои губы. «Сейчас я в гораздо меньшем весе. На днях я попросила своего косметолога убрать эти огромные губы. На мой взгляд, так гораздо лучше. В один момент я поняла, что зашла за черту натуральности», – призналась модель.

Также Анастасия добавила, что изменила свой взгляд на понятие о красоте. Теперь звезда убеждена, что лица девушек, обколотые филлерами, не являются привлекательными. «Еще я вернула свой натуральный цвет волос. Нет ничего прекраснее, чем природные данные», – подвела итог Решетова.

ФОТО: Личный архив Анастасии