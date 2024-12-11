«Все заканчивается решеткой»: Ксения Бородина высказалась об интервью Собчак

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала, что многие герои интервью журналистки Ксении Собчак сталкиваются с неприятными последствиями. Об этом она заявила в выпуске шоу «Вопрос ребром», запись которого доступна на YouTube.

Во время съемок шоу Бородина припомнила шутку рэпера Басты о том, что он сходил на интервью к Собчак и «еле отскочил».

«Кстати, ты [Баста] отскочил. Каждый кто [побывает] у Ксюши на интервью — потом все заканчивается решеткой», — поделилась телеведущая.

Напомним, что Бородина и Собчак познакомились на съемках первых сезонов «Дома-2». Тогда отношения ведущих не заладились. Бородина признавалась, что оставалась в тени тезки, так как та чувствовала себя звездой. Позднее их пути разошлись — Бородина осталась в проекте, а Собчак стала развиваться в журналистике.

Ранее мы писали, что Ксения Бородина назвала Собчак сестрой.