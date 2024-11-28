Ксения Бородина об общении с Собчак: «Как старшая и младшая сестры, которые друг друга ненавидят»

Телеведущая Ксения Бородина высказалась об отношениях с журналисткой Ксенией Собчак. Этой осенью они помирились после очередной ссоры, и сейчас, как пояснила экс-ведущая «Дома-2», у них все хорошо.

По словам Бородиной, на самом деле они с Ксенией всегда хорошо общаются, просто нечасто могут увидеться на светских мероприятиях. Она признала, что конфликты случаются, но в этом, она считает, нет ничего критичного.

«Мы как старшая и младшая сестры, которые периодически друг друга ненавидят, покусывают, но тем не менее они родственники, которых уже не разлучить. Слишком долгий жизненный опыт у нас, поэтому тут такой момент, что мы всегда так или иначе будем вместе и ассоциироваться друг с другом», - цитирует слова Бородиной «7Дней.ru».

Напомним, что две Ксении познакомились на съемках первых сезонов «Дома-2». Тогда отношения ведущих не заладились. Бородина признавалась, что оставалась в тени тезки, так как та чувствовала себя звездой. Затем их пути разошлись — Бородина осталась в проекте, а Собчак стала развиваться в журналистике.

Ранее Ксения Бородина встретилась на светском мероприятии с бывшим мужем и его новой женой.