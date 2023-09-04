Все забыли: дочь Елены Образцовой столкнулась с одиночеством после смерти матери

Дочь покойной Елены Образцовой призналась, что смерть матери далась ей нелегко. После трагического события все будто забыли о ее существовании. Однако художественный руководитель «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман поддержал звездную наследницу в трудный момент. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.

По словам Елены Макаровой, о болезни Образцовой знали лишь самые близкие, а выразили соболезнования всего четверо человек. Все люди, которые долгое время находились вокруг артистки, после трагедии будто забыли про существование ее дочери.

Но звездная наследница всегда будет помнить, как ее тогда поддержал Дмитрий Бертман. Именно он всеми силами старался уделять Макаровой внимание и не оставлять ее одну в тяжелый период.

«Звонил, приглашал в гости, поил кофе, отправлял домой на такси. Это было так трогательно, потому что масса людей, которые были вокруг мамы, забыли о моем существовании», – поделилась дочь Образцовой.

Кроме того, после кончины оперной певицы Елену Макарову начали безжалостно критиковать. Кто-то посчитал, что внушительное наследство должно было помочь ей справиться с утратой.

«Знаете, лучше бы я жила, как до маминого ухода – в однокомнатной квартире, с шестью котами и двумя детьми... Ничего так. Я могла продать бы все, чтобы она жила», – призналась Елена Вячеславовна.

Напомним, Елена Образцова ушла из жизни в 2015 году. Солистка Большого театра боролась с лейкемией и скончалась после пересадки костного мозга в клинике в Германии.

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