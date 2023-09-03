Светлана Хоркина со слезами на глазах рассказала о смерти близкого человека

Российская гимнастка Светлана Хоркина три года назад пережила смерть отца. Василий Хоркин долгое время боролся с бронхиальной астмой, а коронавирус усугубил его состояние. О личной трагедии спортсменка сообщила со слезами на глазах в эфире передачи «Секрет на миллион».

Примечательно, что всего за полгода до смерти Хоркина в окно квартиры родителей Светланы в Белгороде ударилась птица. Мать гимнастки посчитала это плохим знаком.

«Он лежал в больнице на ИВЛ в Белгороде. Там были созданы лучшие условия, врачи консультировались со столичными коллегами. Целый месяц он боролся, держался, но болезнь оказалась сильнее, но, к сожалению, он умер», – поделилась спортсменка.

После этого тяжелого для всей семьи события 9-кратная чемпионка мира, недолго думая, приняла решение перевезти маму к себе. Светлана Хоркина переживает из-за того, что ее папа так и не увидел, как растет его младший внук Иван. Мастер спорта России родила мальчика от чиновника Олега Кочнова.

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