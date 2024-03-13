«Все забросила»: как выглядят могилы родственников Аллы Пугачевой

Журналисты показали, как выглядят могилы родственников Аллы Пугачевой. Об этом сообщает aif.ru.

Корреспонденты приехали на Кузьминское кладбище в Москве, где похоронены родители, бабушка и брат Аллы Борисовны Пугачевой. Надгробия оказались скрыты под толстым слоем снега. Никаких цветов, как заявляют журналисты, на могилах не оказалось.

Сотрудники кладбища поделились, что последний раз видели певицу несколько лет назад. Тогда, по их словам, она с трудом передвигалась самостоятельно.

«Совсем не приезжает, все забросила! Один раз была, как сейчас помню, до СВО. Кое-как вышла под руку с водителем из своего черного Роллс-Ройса. Она даже к могилам самостоятельно дойти не могла. Сотрудники кладбища помогали водителю ее довести под руки», — рассказал один из работников кладбища.

Мужчина добавил, что певица не задержалась на могилах родителей.

«Постояла несколько минут, даже без цветов и уехала. Но все запомнили, что ходила она с трудом, видимо, с ногами проблемы», — объяснил он.