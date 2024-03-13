«Простят»: бывший муж Аллы Пугачевой заявил о возвращении певицы в Россию

Бывший муж Аллы Пугачевой Болдин рассказал, что певицу простят после возвращения. Об этом сообщает NEWS.ru.

Евгений Болдин был третьим супругом Аллы Пугачевой. С продюсером певица прожила в браке с 1985 по 1993 год. По словам Болдина, Примадонна всегда отстаивала честь родной страны.

«Сколько за границей, когда мы ездили, она выдержала, сколько несли гадостей там про нашу страну, она всех злопыхателей отбривала», — рассказал он.

Продюсер добавил, что Пугачева обязательно вернется в Россию и заслужит прощения, в отличие от других артистов.

«Алла всегда была патриоткой. Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят. Со временем. Многих не простят. Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), Валерия Меладзе не простят. Телевизионных деятелей, которые убежали, тоже не простят», — заявил он.

Напомним, Алла Пугачева уехала из России в 2022 году вместе с супругом Максимом Галкиным* и детьми. Возлюбленные переехали жить в Израиль.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева за 2 дня заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей.

*признан иноагентом на территории России.