«Душа в душу»: Ксения Бородина высказалась об отношениях с матерью

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала, что у нее не идеальные отношения с матерью. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Звезда призналась, что у нее бывают разные отношения с матерью. Она отметила, что ее подписчики привыкли считать, что родительница живет с ней, но это не так. Мать артистки иногда приезжает в гости. В настоящий момент мать Бородиной находится на даче с бабушкой. Блогер намерена навестить ее в ближайшее время.

«У нас с мамой всегда разные отношения. Бывает, что душа в душу, бывает недопонимания свои внутри семьи. Я это все принимаю и никогда не идеализирую наши отношения», — высказалась телеведущая.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первая дочь артситки Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — бизнесмен Юрий Будагов, с которым Бородина разошлась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от предпринимателя Курбана Омарова. В 2021-м бизнесмен и телеведущая расстались.

Ранее Ксения Бородина рассказала о начале отношений с Николаем Сердюковым.