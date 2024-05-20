«Все выступили бесплатно»: Алла Пугачева отказалась спеть в честь умирающего автора хита «Паромщик»

Актриса Елена Борзова рассказала, что Алла Пугачева в 2015 году отказалась от участия в концерте в честь тяжелобольного поэта-песенника Николая Зиновьева, написавшего для нее хит «Паромщик». Алла Борисовна сослалась на то, что больше не выступает, однако на следующий день вышла на сцену на мероприятии композитора Игоря Николаева и исполнила несколько песен.

«Мы напряглись со страшной силой, чтобы все организовать. Все у нас выступили бесплатно. Кто только не был у Коли на концерте. Игорь Николаев, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев и многие другие исполнители песен на стихи Зиновьева», - сказала в беседе с aif.ru вдова поэта.

Она отметила, что очень хотела позвать Пугачеву, поэтому обратилась к Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ), который в те годы был администратором певицы. Шоумен был очень любезен и пообещал перезвонить, а после сообщил, что Алла Борисовна отказывается, так как давно не поет.

По мнению Борзовой, Пугачевой двигал «прагматичный расчет», потому что работать вместе со страдающим болезнью Паркинсона Зиновьевым было уже невозможно, перспектив никаких.

Песни на стихи Николая Зиновьева исполняли в разные годы Валерий Леонтьев, Игорь Тальков, Игорь Николаев, Лариса Долина, Лев Лещенко, София Ротару, Иосиф Кобзон и многие другие.

Ранее Елена Борзова рассказала, как Примадонна расправлялась с сильными вокалистками, в которых видела конкуренток. При этом она не смогла «убрать» со сцены Ларису Долину.

*Признан иностранным агентом на территории России