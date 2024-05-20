«Отодвинула многих певиц»: Алла Пугачева «закопала» Аиду Ведищеву, но не смогла «убрать» Ларису Долину

Актриса Елена Борзова, вдова поэта-песенника Николая Зиновьева, написавшего песню «Паромщик» для Аллы Пугачевой, рассказала, как Примадонна расправлялась с сильными вокалистками, в которых видела конкуренток.

Как подчеркнула Борзова, Пугачева умела заводить нужные связи, поэтому убирать неугодных ей помогали люди «сверху».

«Пугачева отодвинула многих певиц, которые не хуже ее пели. Аиду Ведищеву, в частности. Которая потом уехала за границу», - сказала актриса в беседе с aif.ru.

Вдова поэта Николая Зиновьева также рассказала, что Пугачева пыталась разрушить карьеру Ларисы Долиной, но «убрать» ее не удалось. А вот другую певицу, имя которой Борзова не раскрыла, Алла Борисовна «стерла» с эстрады из-за сильного голоса и большой популярности.

Высказалась актриса и о карьере латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Она подчеркнула, что исполнительница хита «Вернисаж» обладает весьма скромными вокальными данными, поэтому Пугачева ее «не топила», а даже продвигала на сцене и была не против видеть рядом с собой.

«Ну, Долину не удалось ей никак убрать. Пугачева считала, что она лучше нее. Не знаю... Что же касается других певиц рядом с Пугачевой на нашей эстраде, кто-то очень хорошо «дружить» умеет, как это делала Лайма Вайкуле. Я слово «дружить» в кавычках ставлю», - пояснила Борзова.

Аида Ведищева получила известность, исполнив в 1966 году «Песенку о медведях» в фильме «Кавказская пленница». Позже последовали хиты «Помоги мне» из комедии «Бриллиантовая рука», «Лесной олень» из картины «Ох уж эта Настя!» и другие. С середины 1970-х годов имя певицы полностью исчезло из титров. В 1980 году Ведищева уехала в США.

Ранее лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр назвал 75-летнюю Аллу Пугачеву одной из самых противоречивых фигур среди тех, кто уехал из России. Он заявил, что певица в своей карьере «шла по головам» и хотела, чтобы о ней постоянно говорили, но в итоге слишком отдалилась от народа.