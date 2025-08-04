«Все вышло из-под контроля»: любовник жены Дмитрия Диброва пытается спасти репутацию после скандала

Супруга Дмитрия Диброва и ее любовник долгое время надеялись сохранить их связь в тайне. Женатый бизнесмен и отец шестерых детей даже нанял агентство для спасения своей репутации. Об этом пишет Kp.ru.

29 июля стало известно, что 65-летний Дмитрий Дибров разводится с молодой женой после 16 лет брака. Сообщалось, что Полина Диброва изменила мужу с бизнесменом по имени Роман, который является другом семьи. Избранник 36-летней модели женат у него шестеро детей. Предполагаемые любовники познакомились более 10 лет назад и поначалу надеялись, что об их романе никто не узнает. Более того, мужчина даже нанимал агентство для сохранения своей репутации.

«Известно, что Роман даже нанимал агентство, чтобы правильно подать происходящее и выйти из всей этой ситуации с наименьшими репутационными потерями. Ситуация ведь очень непростая. Но все в какой-то момент вышло из-под контроля», — рассказали в окружении семей.

Источник отметил, что именно по этой причине предприниматель и модель все еще хранят молчание. Он предположил: говорить за пару будут адвокаты.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы состоят в браке с 2009 года, у них трое детей. На данный момент супруги не комментируют скандал: телеведущий находится в Испании, а его супруга улетела в Ереван со своим женским клубом. Что касается предполагаемого любовника модели, то он готовится к разводу и подал иск на определение места жительства наследников.

Ранее сообщалось о том, почему любовник Полины Дибровой решил отобрать у жены шестерых детей.