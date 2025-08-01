«Давно живет свою лучшую жизнь»: почему любовник Дибровой решил отобрать у жены шестерых детей

Роман Товстик не будет лишать родительских прав жену, оставившую детей на месяц. Об этом сообщает StarHit.

Про Романа говорят как о предполагаемом любовнике Полины Дибровой, которого она увела у близкой подруги. После того, как СМИ узнали про их связь, Товстик объявил о разводе с женой и желании забрать шестерых детей себе. По информации источника, Елена Товстик перестала уделять им внимание. Якобы женщина на месяцы улетает в Европу, оставляя наследников с отцом. Именно поэтому в окружении семьи говорят, что Роман заменил детям мать.

«Бывало, она месяцами отсутствовала, поэтому эмоциональная связь с отцом у них гораздо сильнее. Он им и мама, и папа — и в школу их водит, и на родительские собрания ходит. Дети — его главный смысл жизни! Дети и, пожалуй, еще компания, которую он основал с партнерами. А Лена, как говорится, давно живет свою лучшую жизнь», — заявили инсайдеры.

Отмечается, что даже сейчас, во время бракоразводного процесса, Елена улетела в Италию, а дети уже две недели находятся в Москве с отцом. По информации источника, наследники не обременяют Романа, готового обеспечить им жизнь.

Как пишет источник, в суде предстоит определить место проживания только пятерых детей — старший сын уже совершеннолетний.

Ранее жена Романа Товстика назвала слишком жестоким его пост с благодарностью Дибровой. Подробности читайте в этой новости.