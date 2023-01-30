«Все всё знают»: актриса Юлия Александрова раскрыла, что является любовницей мужа Ксении Собчак

Пару лет назад актриса Юлия Александрова развелась с режиссером Андреем Першиным, известным под псевдонимом Жора Крыжовников. Он стал именно тем, кто раскрыл талант артистки. Благодаря его фильмам «Горько!», «Самый лучший день», «Звоните ДиКаприо!» Юлия стала настоящей звездой комедий, и расставание с мужем никак не сказалось на ее карьере.

Сейчас актриса сотрудничает со многими успешными режиссерами, среди них и муж Ксении Собчак Константин Богомолов. С ним их связывает не только простое общение, но и довольно тесные взаимодействия. Сейчас уже все знают, что Юлия является любовницей худрука Театра на Малой Бронной. Впрочем, одной из трех. Эту роль она исполняет в новом сериале «Кеша», в котором Богомолов решил сыграть лично.

«У Кеши, героя Константина, жена и три любовницы. Играю одну из них. Он умудряется со всеми находиться в близких отношениях, хотя все всё знают. В результате все женщины умирают. Такая вот черная комедия», - цитирует слова актриса издание «Экспресс газета».

Кроме проекта с мужем Ксении Собчак, Юлия снялась еще в нескольких крупных фильмах. Так, она исполнила роль в киноленте «Дополнительный урок». Она воплотила на экране образ лейтенанта полиции, застрелившей студента ради предотвращения теракта. По словам Александровой, ее карьера продолжает развиваться после развода со знаменитым режиссером. Правда, часто ей предлагают все же комедийные роли, а она бы хотела что-то ближе к драме или сатире.

Также сильно расставание с Крыжовниковым не повлияло на ее личную жизнь. Юлия призналась, что режиссер по-прежнему общается и с ней, и с дочерью. Много времени проводит с ребенком и даже слишком балует девочку.

«Постоянно с ней шутит, рассказывает смешные истории. А мы с ним расстались друзьями», - рассказала артистка.

Дочь Александровой переживала по поводу развода родителей. Когда Вере исполнилось 13, ее будто подменили. По признанию Юлии, ей вовремя удалось услышать и понять ее, потому что дети воспринимают все совсем иначе, нежели взрослые. Чтобы помочь дочери, актриса забыла о своих проблемах и занялась полностью состоянием Веры. Сейчас девочка ходит на бокс, где выпускает лишние эмоции, и это сильно помогает.

Ранее о семейной драме впервые честно рассказал певец Шура. Он не общался с родным братом более 26-ти лет.