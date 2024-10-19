«Каждый день спектакли»: жена Панкратова-Черного о срочной операции актеру

Жена Александра Панкратого-Черного опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что актера срочно прооперировали из-за проблем с пальцами правой руки. По словам Юлии Монаховой, актер занят в театре.

«Бог с вами. Он работает, у него каждый день спектакли. В самом деле», — заявила жена Панкратова-Черного в беседе с NEWS.ru.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что актеру потребовалась срочная операция на правой руке. Он жаловался, что не может разогнуть пальцы. При этом после вмешательства его якобы почти сразу отпустили на амбулаторное лечение, но пару месяцев актеру придется ходить с разгибательной шиной.

В начале сентября 75-летний Александр Панкратов-Черный признался, что полгода назад впервые стал дедушкой. У его сына Владимира родилась долгожданная дочь.