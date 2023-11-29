«Все время тянуло вниз»: Стас Садальский назвал очень сложным окружение Аллы Пугачевой

Актер Станислав Садальский оценил окружение певицы Аллы Пугачевой. Он считает, что окружавшие люди тянули исполнительницу вниз.

Комментарий Садальского приводит сайт mk.ru.

«Окружение очень сложное у нее было, тянуло её все время вниз», - сказал актер.

Сравнивая песни Юлиана и Пугачевой, он отметил: оба работали с хорошими текстами. По его мнению, именно из-за качества песен артисты не водили близкую дружбу.

Юлиан также согласился с мнением Садальского по поводу окружения Пугачевой. Он сказал: «Мы с Аллой Борисовной, действительно, никогда тесно не общались».

Однажды они увиделись на премьере фильма, и Пугачева поинтересовалась, почему исполнитель никогда ничего у нее не просил. На это он ответил, что «живет по Булгакову» и никогда ни о чем не просит.

«А вы, наверное, живёте в мире просьб все время…», - обратился Юлиан к Примадонне.

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