Филипп Киркоров рассказал, как помогал Пугачевой выигрывать в казино
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Филипп Киркоров рассказал, как помогал Пугачевой выигрывать в казино, об этом стало известно «Страстям».
В разговоре с журналистами на красной дорожке премии «Золотой граммофон» Филипп Киркоров рассказал, что не является азартным человеком. При этом знакомые часто берут его с собой в казино, так как он приносит им удачу. Не стала исключением и Алла Пугачева.
«Мне, конечно, в казино не везет, но все мои друзья знают, и моя бывшая супруга в том числе, что я приношу удачу. Поэтому меня всегда сажают рядом. Когда я рядом с кем-то, кто играет, он обязательно выигрывает. Но сам я никогда ничего не выигрывал - ни в казино, ни в лотерею, ни в спортлото. Все вокруг, кроме меня», - рассказал он.
Напомним, Алла Пугачева признавалась, что любила играть в казино. В интервью Ксении Собчак она рассказывала, что проигрывала до двух миллионов долларов, однако примерно столько же и выигрывала.
Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров признался, что изменял Алле Пугачевой во время брака.