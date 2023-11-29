Филипп Киркоров рассказал, как помогал Пугачевой выигрывать в казино, об этом стало известно «Страстям».

В разговоре с журналистами на красной дорожке премии «Золотой граммофон» Филипп Киркоров рассказал, что не является азартным человеком. При этом знакомые часто берут его с собой в казино, так как он приносит им удачу. Не стала исключением и Алла Пугачева.

«Мне, конечно, в казино не везет, но все мои друзья знают, и моя бывшая супруга в том числе, что я приношу удачу. Поэтому меня всегда сажают рядом. Когда я рядом с кем-то, кто играет, он обязательно выигрывает. Но сам я никогда ничего не выигрывал - ни в казино, ни в лотерею, ни в спортлото. Все вокруг, кроме меня», - рассказал он.