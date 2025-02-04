«Все время сидит полулежа»: раскрыты детали состояния Бари Алибасова

Друг Бари Алибасова рассказал о проблемах с позвоночником продюсера. Об этом сообщает NEWS.ru.

Бывший помощник Бари Алибасова и его знакомый Андрей Назаров рассказал о состоянии здоровья музыканта и продюсера. По словам мужчины, основатель группы «На-на» не может сидеть прямо из-за проблем со спиной.

«У него спинка кресла повернута на 45 градусов, он все время сидит как бы полулежа. Он же года два назад ломал ногу, и у него был поврежден позвоночник. Пошел за водкой, с лестницы кубарем скатился и травму получил, потом долго лечился в Калининграде», — рассказал он.

Назаров добавил, что Алибасов восстанавливается дома после инсульта, который он пережил в прошлом году. При этом бывший помощник заявил, что продюсер выпивает только по праздникам, а вот курить Алибасов не бросил.

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