Лидия Федосеева-Шукшина не появится на суде из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Ura.ru.

4 февраля состоится очередное заседание по делу о правах на произведения Василия Шукшина. Однако на суде не будет Лидии Федосеевой-Шукшиной. Как рассказала адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник, актриса пропустит заседание из-за проблем со здоровьем.

«После прошедшего судебного допроса Лидия Николаевна получила большое эмоциональное потрясение. Любому, даже сильному, здоровому и молодому человеку, непросто даются судебные допросы: стресс, нервное напряжение, эмоции, давление. А у Лидии Николаевны — почтенный возраст», — объяснила она.

Напомним, в суде Лидия Шукшина пытается признать незаконной передачу прав на произведения ее мужа Василия Шукшина своей дочери Марии.

Ранее мы писали о том, что дочь Марии Шукшиной кардинально сменила имидж.