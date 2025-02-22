«Все время пытаются стравливать»: уехавшая из России Чулпан Хаматова ответила на критику после эмиграции

Эмигрировавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику общественности, осуждающей ее за отъезд из России. По словам артистки, ей обидно, что ее «все время пытаются стравливать» с коллегами. Об этом сообщает The Voice.

Уже несколько лет Чулпан Хаматова живет в Латвии и признается, что не жалеет о своем решении: если бы она не уехала, то могла «потерять себя» или «спиться». По словам знаменитости, знакомые пытались отговорить ее от эмиграции, когда та отдыхала в Риге в феврале 2022 года.

«Мне же начали сразу писать, звонить, говорили: „Ты дура, ты идиотка, ты наивная, куда ты лезешь? Что ты сейчас, всю свою жизнь ломать будешь?“» — рассказала Чулпан Хаматова.

Актриса отметила, что продолжает общаться с друзьями, живущими в Москве, и «не имеет никакого права осуждать людей, оставшихся в России». Однако Чулпан Хаматова упрекнула журналистов, которые постоянно пытаются раскритиковать ее за эмиграцию и поссорить с коллегами.

«Меня очень расстраивает то, что люди, СМИ, какие-то общественные деятели, которые находятся по эту сторону границы, — они все время пытаются стравливать: „Вот есть одна артистка, она уехала. А вот другая артистка. И давайте их сравним“. А мы, артистки, дружим. Зачем же вы делаете такие недальновидные глупые вещи? Мне это очень обидно», — заявила артистка.

Напомним, в 2022 году Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в котором прослужила 24 года, и уехала из России в Латвию вместе с детьми. В эмиграции актриса столкнулась с серьезными проблемами: после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей ей сообщили о невозможности продления вида на жительство в Латвии. При этом приобретенная артисткой недвижимость в стране также не стала основанием для выдачи документа.

Ранее мы писали о том, что Людмила Чурсина осудила решение Чулпан Хаматовой переехать в Латвию.