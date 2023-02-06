«Все время проводили вместе»: Ида Галич отреагировала на слухи о романе с коллегой

В своем Telegram-канале Ида Галич ведет активный диалог с подписчиками. На этот раз девушка поделилась историей, которая с ней произошла еще до прихода популярности.

Так, телеведущая вспомнила годы, когда она была простым работником офиса. На тот момент Галич очень хорошо сдружилась с коллегой-мужчиной. Молодые люди проводили вместе много времени как приятели, однако все были уверены, что между ними серьезные отношения. Спустя годы Ида задумалась: возможно им и вправду стоило попробовать «закрутить» роман.

«Флюиды летали в воздухе, но все ограничивалось какими-то приколами и переписками про его начальницу-жабу. Тогда все были уверены, что у нас роман, а его и не было. А потом я сидела и думала: если считали, что мы целуемся в перерывах между точением лясов, может, и надо попробовать. Что терять?» — высказалась знаменитость.

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