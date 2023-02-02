«Накрыло сильно»: Ида Галич рассказала о чувстве вины перед сыном

Ида Галич всегда была откровенна с публикой. В Telegram-канале девушка нередко делится секретами красоты и историями из жизни. На этот раз светская львица вышла на связь и смело сообщила о своих переживаниях.

Совсем недавно телеведущая вернулась из отпуска в Москву, однако в столице ее «накрыла» депрессия. Ида была не готова увидеть вместо солнечных теплых дней серость и уныние зимы в России. Не повлиял на настроение знаменитости даже ее сын, которого она любит «больше всего на свете». Вот почему Галич испытала чувство вины перед ним.

«Накрыло сильно. Как это так? Ты дома, с ребенком! Должна быть счастлива! И я так поддалась этому ощущению, что вскормила в себе эмоцию похлеще обычного депрессняка. Сейчас думаю, как ошибалась. Легкая грусть не делает меня плохой мамой», — высказалась Ида.

Звезде удалось прийти к правильному выводу: каждый человек имеет право на проявление эмоций, пусть и не всегда позитивных. После этого Галич смогла преодолеть депрессивное состояние.

«Я больше всего на свете люблю своего сына, но в следующий раз, если почувствую, что моя голова снова навязывает мне подобные ощущения, сразу прочитаю этот пост», — резюмировала девушка.

Ранее Ида Галич встала на защиту Анастасии Волочковой после ее скандального интервью. Подробности читайте в этой статье.