«Все время подташнивает»: 56-летняя певица Наталья Штурм объявила о беременности

56-летняя певица Наталья Штурм опубликовала видео в соцсетях, под которым сделала заявление о беременности.

«В знак солидарности с певицей МакSим – я тоже беременна!» - написала артистка.

Она отметила, что беременность заподозрили подписчики, а журналисты задают вопросы на эту тему.

«А я сама не знаю!» - призналась Штурм, добавив, что ее «все время подташнивает», а также «увеличилась грудь».

В заключение Штурм добавила: «Еще стала сентиментальной: плачу на закат, рассвет, на техно и от красоты». Судя по этим словам, заявление Штурм – не что иное, как шутка.

Напомним, певица находится в отношениях с бизнесменом по имени Альберт. Некоторое время назад пара улетела в свадебное путешествие на Карибы.

Артистка дважды была замужем. В каждом браке был рожден ребенок, певица уже стала бабушкой.