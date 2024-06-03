«Все время было нечем платить за квартиру»: Прохор Шаляпин пожаловался на нищету

Прохор Шаляпин не всегда был известным и богатым — ему пришлось пройти через трудности, чтобы стать знаменитым. В 1999 году артист перебрался из Волгограда в Москву. Финалисту «Фабрики звезд — 6» тогда было 15 лет, и он столкнулся с материальными трудностями.

Певец приехал покорять столицу вдвоем с сестрой Софией. Им пришлось снимать квартиру, поскольку своего жилья у молодых людей в Москве не было.

«Все время было нечем платить за квартиру, и тогда я четко ощутил разницу между нами, провинциалами, и москвичами, которые живут пусть даже и в коммуналке, но в своей», — цитирует артиста портал Леди Mail.ru.

Артисту постоянно нужно было думать о том, как оплатить следующий месяц аренды жилья. Но потом он стал знаменитым, и все наладилось. Жизнь после «Фабрики звезд» круто изменилась: исполнитель регулярно выступал на концертах и корпоративах.

Но потом наступил 2008 год, когда случился кризис, и тогда Шаляпин вновь столкнулся с финансовыми трудностями. Многие артисты остались без работы, денег не было. Прохор уже потерял надежду обзавестись собственным жильем в Москве, но его упорство дало результаты. На большую сцену артиста не пустили, однако он смог зарабатывать на телевидении.

Ранее мы писали, что Прохор Шаляпин получил в наследство от «чужой» бабушки элитную квартиру в Сочи.