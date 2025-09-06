«Все вранье»: комик Гурам Амарян опроверг слухи о трате 20 млн рублей на свадьбу

Комик Гурам Амарян женился в минувшем августе. По информации из Сети, он потратил на свадебное торжество около 20 миллионов рублей. Спустя время стендапер прокомментировал эту информацию — его крайне удивила сумма, которую приводят СМИ.

В шоу «Утро ТНТ» Гурам назвал ложью сведения о многомиллионных тратах на свадьбу. Несмотря на обилие артистов, посетивших торжество, стендапер не потратил астрономическую сумму. По его словам, все приглашенные звезды — это друзья, подарившие ему счастливый вечер.

«Все вранье! Я вообще понятия не имею, откуда эти цифры. Они посчитали всех артистов, но это все — друзья семьи, они все подарили мне счастливый мой вечер. Я не знаю, может, они не хотели, чтобы я рассказывал, что это все бесплатно было. Они были приглашенными гостями и каждый из них сам предложил спеть на моей свадьбе, и я не смог отказать» — признался комик.

31-летний участник шоу Stand Up Гурам Амарян женился на 21-летней студентке. Девушка учится учится в Российской академии народного хозяйства и государственной.