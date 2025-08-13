31-летний комик из шоу Stand Up Гурам Амарян женился на 21-летней студентке

Комик Гурам Амарян женился. Звезда шоу Stand Up сыграл свадьбу с девушкой Экой Мстоян, которая младше него на 10 лет.

Снимками с масштабного торжества пара поделилась в соцсетях. 31-летний стендапер выбрал для свадьбы классический черный костюм, а его невеста предпочла пышное белое платье с баской. Судя по кадрам, опубликованным близкими и родными молодоженов, праздник был не для узкого круга лиц. Пригласительные получили несколько десятков гостей.

Отметим, что Эке 21 год. По национальности она, как и Гурам, езидка. На данный момент она учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Предложение руки и сердца Амарян сделал в мае 2025 года. Он делился, что, наконец, готов создать семью. Напомним, что долгое время у шоумена были трудности с девушками, и у него не получалось построить серьезные отношения. По его словам, он слишком ревнивый, и не все готовы с этим мириться.

Ранее жена певца Стаса Михайлова опубликовала фото со свадьбы дочери. Торжество прошло в Лондоне.