«Все волосы были в крови, подушка в крови»: Проклова рассказала о последствиях пластической операции

После съемок в картине «Желтый карлик» Елена Проклова решила сделать пластическую операцию. Актриса заметила, что у нее есть морщины и следы усталости на лице. Позже звезда нарушила предписания врача и самостоятельно сняла швы пинцетом.

Круговую операцию Прокловой сделал знакомый хирург. Когда Елена вышла из наркоза, она испытала очень сильную боль.

«Это была такая дикая боль, все волосы были в крови, подушка в крови…» — поделилась воспоминаниями Проклова в эфире шоу «Искры летят» на МУЗ ТВ.

Врач сказал актрисе ничего не трогать и прийти через неделю на перевязку. Но у Прокловой была назначена репетиция в театре, поэтому она самостоятельно сняла швы раньше времени пинцетом, а сверху нанесла макияж. Звезда признается, что в таком виде приехала на перевязку и многие пациентки ей завидовали, мол результат получился хорошим.

Недавно 70-летняя актриса рассказывала, что полностью отказалась от таблеток в пользу народной медицины. Проклова готовит домашние маски, крема, в которые добавляет масло чистотела. На спирту она выдерживает женьшень, алоэ, каланхоэ — так получаются отличные тоники. Чай звезда пьет только с травами.

Напомним, артистка потеряла троих сыновей. Двойняшек не стало во время родов, а еще один мальчик умер через неделю после появления на свет. Сейчас знаменитость понимает, что просто может вынашивать только девочек из-за особенности своего организма.