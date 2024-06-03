«Чего-то не хватает, чтобы выносить мальчишку»: Проклова рассказала, как потеряла троих сыновей

Актриса Елена Проклова потеряла троих сыновей. Двойняшек не стало во время родов, а еще один мальчик умер через неделю после появления на свет. Сейчас знаменитость понимает, что просто может вынашивать только девочек из-за особенности своего организма.

По словам Прокловой, у нее густая кровь. А когда она носила под сердцем двух малышей, анализов на выявление этого еще не делали. В связи с этим в плаценту не поступало достаточное количество питательных веществ, и дети не смогли выжить. С дочерью Елена такой ошибки не допустила и во время беременности сделала себе, как она утверждает, 770 уколов в живот.

Актриса считает, что у каждой женщины есть предрасположенность к рождению мальчиков или девочек. Так, ей не дано выносить наследника, так как ее организм недостаточно сильный.

«Мальчики рождаются труднее, не все женщины могут их выносить. Я, к сожалению, как раз принадлежу к тем не очень сильным женщинам, которым чего-то не хватает, чтобы выносить мальчишку», - отметила Проклова в шоу «Искры летят» на Муз-ТВ.

Напомним, что у Елены есть две дочери Арина и Полина. Но при этом актриса все равно считает себя многодетной, просто ее сыновья «ушли».

Ранее Елена Проклова призналась, что отказалась от лекарств после инсульта.