Все виноваты: попавшему в плачевное состояние Ширвиндту уже не помочь

Телеведущий Михаил Ширвиндт попал в злые руки, никто не в силах помочь.

Речь идет об излюбленной теме мошенников. На днях аферисты написали смс Ширвиндту от лица друга. В сообщении было сказано, что друг попал в беду и ему срочно нужны деньги.

Бросившись на помощь, Ширвиндт перевел 140 тысяч рублей и только спустя время решил позвонить тому якобы товарищу. Конечно, настоящему другу помощь не была нужна, а деньги оказались в руках мошенников.

Ширвиндт обратился в полицию, однако специалисты утверждают, что шансы вернуть деньги незначительны. Обычно аферисты звонят с подставных номеров, не оставляя следов.

Ранее мы писали, что жена Михаила Ширвиндта рассказала о начале романа с актером.