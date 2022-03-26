Любви все возрасты покорны: жена Михаила Ширвиндта рассказала о начале романа с актером
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Фото: Микроблог Анастасии Пономаревой
63-летний телеведущий Михаил Ширвиндт состоит в браке с 31-летней Анастасией Пономаревой. Молодая женщина подарила артисту вторую молодость и сына. Многие осуждали и осуждают до сих пор брак звездной пары, однако, несмотря ни на что, супруги уже третий год счастливы вместе. Михаил Ширвиндт трижды состоял в браке с разными женщинами. От каждой из них мужчина имеет ребенка. В возрасте 60 лет артист в третий раз стал отцом. Молодая Анастасия Пономарева родила ему сына, несмотря на разницу в возрасте - 32 года. Познакомившись на телепередаче «Хочу знать», Михаил и Анастасия уже не могли друг без друга. Пара часто ездила в командировки вместе и скрывала свои отношения. Влюбленные, они переживали из-за общественного мнения, ведь многие думали, что Пономарева полюбила Ширвиндта из-за славы и денег.
Фото: Telegram-канал Анасасии Пономаревой-Ширвиндт
«В Москву мы привозили сердца, полные страхов, сомнений, горечи и безнадежности. Потому что в этом городе практически все осуждали и обсуждали наш союз. Мой выбор мужчины не поддерживала ни одна живая душа за исключением пары подруг. «Это бред». «Это плохо кончится». Вот, что я слышала 10 лет назад, когда мы познакомились. 30 лет разницы в возрасте превращаются в 300, когда понимаешь, что придется противостоять и бороться, бороться и противостоять. Даже родной маме. Даже родным детям», — рассказывает в своем Telegram-канале Пономарева.
Михаил Ширвиндт и Анастасия Пономарева пытались прекратить роман, однако спустя недели расставаний вновь сходились. Женщина твердо решила, что хочет быть именно с этим мужчиной. Жена телеведущего также дала дельный совет своим поклонникам: «Если вам кто-то говорит, что ваш партнер не подходит вам по возрасту, полу, национальности, статусу, вероисповеданию, убеждениям — не слушайте их. Слушайте себя. Не прогадаете».
Фото и видео: Passion.ru, Global look press