Любви все возрасты покорны: жена Михаила Ширвиндта рассказала о начале романа с актером

63-летний телеведущий Михаил Ширвиндт состоит в браке с 31-летней Анастасией Пономаревой. Молодая женщина подарила артисту вторую молодость и сына. Многие осуждали и осуждают до сих пор брак звездной пары, однако, несмотря ни на что, супруги уже третий год счастливы вместе. Михаил Ширвиндт трижды состоял в браке с разными женщинами. От каждой из них мужчина имеет ребенка. В возрасте 60 лет артист в третий раз стал отцом. Молодая Анастасия Пономарева родила ему сына, несмотря на разницу в возрасте - 32 года. Познакомившись на телепередаче «Хочу знать», Михаил и Анастасия уже не могли друг без друга. Пара часто ездила в командировки вместе и скрывала свои отношения. Влюбленные, они переживали из-за общественного мнения, ведь многие думали, что Пономарева полюбила Ширвиндта из-за славы и денег.