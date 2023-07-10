Все вернулось бумерангом: какая ошибка продюсера Максима Фадеева лишила его работы на ТВ

Певец Андрей Данилко относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. На этот раз артист дал откровенное интервью в эфире радио «Русрек» и поделился скандальными подробностями из своей музыкальной карьеры.

В 2007 году Данилко был одним из главных конкурентов России на вокальном конкурсе «Евровидение». Тогда Андрею не удалось одержать победу. По мнению певца, причиной этого стал заговор, в котором оказался замешан Максим Фадеев. Данилко убежден: продюсер делал все для того, чтобы он не занял второе место на конкурсе и пропустил вперед россиянок.

«Не знаю, был ли заговор против нас, но в нем тоже участвовал Максим Фадеев. Он это все знает прекрасно», — цитирует The Voice высказывание Андрея из нового интервью.

Артист убежден: спустя годы Фадееву вернулся его поступок бумерангом: из-за «некрасивой подставы» он лишился работы на федеральном ТВ.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что отказался от наставничества в шоу «Голос.Дети» из-за «убогой» редакции. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что сменивший имидж продюсер Иосиф Пригожин появился на публике с черными волосами.