«Все в порядке»: супруга Василия Ливанова раскрыла причину госпитализации актера

Актер Василий Ливанов в настоящее время находится в московском кардиоцентре. Артист, известный по роли Шерлока Холмса, доставлен туда в рамках плановой госпитализации. Супруга актера Елена в беседе с телеканалом «360» рассказала, с чем связана его госпитализация и как себя чувствует артист.

«Не переживайте, все в порядке. У нас плановая госпитализация, каждый год», — сказала Елена Ливанова.

Жена актера отметила, что Василий Ливанов прекрасно себя чувствует, однако пока неизвестно, сколько времени артист будет находиться в больнице.

По данным Telegram-канала Mash, в марте Василий Ливанов прошел медобследование. Как утверждалось, актеру диагностировали анемию. Сообщалось, что артист сдает анализы в онкоцентре, поскольку у него выявили подозрение на онкологию и якобы нашли опухоль. Однако позже сам Василий Ливанов опроверг слухи об обнаруженном у него раке.

Напомним, Василий Ливанов получил наибольшую известность после роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла. В 2006 году за эту работу актер был награжден почетным членством ордена Британской империи.

Ранее сообщалось о том, что Василия Ливанова госпитализировали в кардиоцентр в Москве. Сейчас он находится в отделении артериальной гипертензии в кардиоцентре.