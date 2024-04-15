Актера Василия Ливанова госпитализировали в кардиоцентр в Москве

Актер Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, госпитализирован в Москве. Сейчас он находится в отделении артериальной гипертензии в кардиоцентре.

Как пишет Пятый канал, факт госпитализации подтвердила его супруга Елена Ливанова. На данный момент планируется проведение полного обследования для народного артиста РСФСР.

Известному артисту 88 лет. Он запомнился зрителям по ролям в серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

5 апреля СМИ написали, что врачи обнаружили опухоль у Василия Ливанова. Издание отмечало, что звезда «Шерлока Холмса» уже проходил обследование в марте и специалисты диагностировали у него анемию. Журналисты Mash добавили, что в настоящий момент Ливанов якобы сдает анализы в онкоцентре. Как позже рассказал актер, эти слухи не соответствуют действительности. Он также отметил, что с его здоровьем все в порядке.