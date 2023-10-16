«Все в порядке с ней! Было»: Тарзан заступился за актрису Захарову, которая пришла пьяной на похороны

Сергей Глушко заступился за актрису Захарову, пришедшую пьяной на похороны, об этом сообщает aif.ru.

Актриса Юлия Захарова, сыгравшая роль Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», накануне попала в серьезный скандал. Знаменитость пришла в неадекватном состоянии на похороны своего коллеги Вячеслава Гришечкина. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения и материлась на журналистов.

В ситуацию тогда вмешался Сергей Глушко, который пытался отогнать прессу от актрисы. Впрочем, в Сеть все же просочились кадры с нетрезвой Захаровой.

Супруг Наташи Королевой заявил, что актриса сильно переживала на похоронах, поэтому вела себя таким образом.

«Что вы, как беркуты?! Что вы клюете Юлию?! Оставьте вы ее в покое, все в порядке с ней! Было... До того, как вы не начали ее клевать. У человека было горе! У нее умер любимый человек! Человек был на похоронах своего друга, осознайте это, в конце концов», — заявил он.

Глушко добавил, что Захарова сейчас является востребованной актрисой.

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