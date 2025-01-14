«Все в порядке»: Барбара Брыльска вышла на связь после фейков о ее смерти

Барбара Брыльска вышла на связь после фейковых новостей о ее смерти. Об этом сообщает Абзац.

Несколько дней назад СМИ начали публиковать новости о том, что звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска скончалась. Однако спустя некоторое время выяснилось, что журналисты перепутали ее с другой польской актрисой — Барбарой Рыльской.

Брыльска вышла на связь с журналистами, чтобы развеять слухи о своей смерти.

«У меня всё в порядке. Слухи о моём здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я — Брыльска, а у неё фамилия — Рыльска. Она была немного старше, чем я. Спасибо, что беспокоитесь», — заявила она.

Напомним, 5 июня актрисе исполнилось 83 года.

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