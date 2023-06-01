Все в огне и дыму: 26-летняя невестка Кристины Орбакайте посетила экстремальное место

В последнее время внимание публики приковано к Алле Пугачевой и ее семейству. Год назад артистка переехала в Израиль и оборвала все связи с РФ. Подобному примеру последовали и ее родственники. Например, Никита Пресняков перебрался в США и там с нуля начал музыкальную карьеру. По данным СМИ, об успехах молодого человека говорить не приходится: он и его супруга давно позабыли о роскошной жизни. На этот раз Алена Краснова вышла на связь и поделилась тревожными кадрами.

В личном блоге девушка опубликовала ролики, на которых вся местность в огне и дыму. Кроме того, на одном из видео Алена показала обрушение потолка. Подобные публикации встревожили поклонников семейства. Узнав об этом, возлюбленная Никиты решила всех успокоить.

Как выяснилось, супруги посетили киностудию Universal. По словам Алены, она осталась в восторге от экскурсии, поскольку все декорации максимально приближены к реальности. Позитивный настрой девушки не сбила даже большая очередь на вход, в которой они простояли 2 часа.

«Это того стоило. Самое интересное место — экскурсия по декорациям, которые воссоздают для съемок самых известных фильмов Голливуда. Полное погружение в атмосферу», — цитирует «7Дней.ru» Краснову.

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