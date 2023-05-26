«Пресняков — не первая любовь»: 52-летнюю Кристину Орбакайте уличили в обмане

В последнее время внимание публики приковано к Алле Пугачевой и ее семейству. Год назад артистка оборвала все связи с РФ и переехала в Израиль. Подобному примеру последовали и ее родственники. Кристина Орбакайте давно не появлялась на публике и не общалась с прессой, вот почему о ней так мало информации. Однако в честь ее дня рождения домработница Пугачевой дала откровенное интервью и поделилась некоторыми подробностями из жизни Кристины.

Журналисты mk.ru поинтересовались у женщины, кто являлся первой любовью Орбакайте. К слову, ответ не заставил себя ждать.

Ни для кого не секрет, что в далеком прошлом артистка строила отношения с Владимиром Пресняковым, от которого она родила сына. Несмотря на это, музыкант — не первый мужчина, вызвавший теплые чувства у Кристины.

«Она его очень любила, но Пресняков — не первая любовь. Кристине нравилась одна музыкальная группа из Швеции. Там три брата, и младший из них ее привлекал», — высказалась женщина.

Рассказала домработница и об отношении Пугачевой к Преснякову. По ее словам, исполнительница хита «Арлекино» не была против раннего романа дочери. Кроме того, звездная мама никогда «не навязывала женихов» Кристине.

Ранее Алла Пугачева высказалась о вечеринке 32-летнего внука Никиты Преснякова в США.