«Все узнали, за что Полина его любила»: Эвелина Бледанс высказалась о неприличном видео Дмитрия Диброва

Эвелина Бледанс высказалась о непристойном видео с Дмитрием Дибровым, разлетевшемся по Сети. В беседе с Woman.ru актриса не стала осуждать телеведущего, а также не исключила, что он воссоединится с молодой женой после скандала.

Недавно ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» попал в скандал из-за распространившегося по Сети ролика, где он выходит из машины с расстегнутыми штанами. Комментируя неприличные кадры, Эвелина Бледанс похвалила 66-летнего Дмитрия Диброва, который не побоялся выйти в свет в откровенном виде. Артистка также пошутила, что теперь знает, в чем секрет 16-летнего брака шоумена.

«Это уже достойно всякого уважения. Нет, конечно, показывать не надо — нас же смотрят дети. А с другой стороны, он ничего не делал такого, что бы нарушило закон Российской Федерации. Просто его, уважаемого человека, подловили за интимными делами, а он не успел спрятать. И все узнали, что Полина его любила не только за умные мысли», — отметила Эвелина Бледанс.

Не прошла телеведущая и мимо слухов о том, что Дмитрий Дибров якобы желает помириться с экс-супругой Полиной и собирается сделать ей предложение на Новый год. Эвелина Бледанс искренно верит, что «Дмитрий действительно сделает Полине предложение, и Полина вновь скажет ''да'' — и будет в их семье свет, солнце и счастье». Актриса, которая дружила с парой долгие годы, восхищается их детьми и не исключает воссоединение семьи.

«Вы знаете, таких детей воспитанных, подкованных, интеллигентных надо очень сильно поискать. Это уникальные дети — и это, конечно же, заслуга и Дмитрия, и Полины. Если они воссоединятся, то эти дети станут еще более мощными. Но и сейчас они уже достойны самых громких аплодисментов. Да, я допускаю мысль, что они могут сойтись», — заявила артистка.

Напомним, этой осенью Дмитрий Дибров официально развелся с женой Полиной после 16 лет брака. По слухам, причиной разрыва стала измена модели с женатым другом семьи Романом Товстиком.

Ранее певец Сергей Мазаев после видео Дмитрия Диброва с расстегнутыми штанами заявил, что у него были тысячи таких ситуаций: «Ему это нравится, он артист».