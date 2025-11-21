Мазаев после видео Диброва заявил, что у него были тысячи таких ситуаций

Певец Сергей Мазаев после появления в Сети видео ведущего Дмитрия Диброва с расстегнутой ширинкой заявил, что у него были тысячи таких ситуаций. Комментарий музыканта приводит Telegram-канал «Звездач».

Мазаев уверен: Дибров участвует в спектакле и не переживает по поводу ролика. При этом артист выразил недовольство тем, что журналисты проявляют интерес к видео и «других же новостей нет».

«У меня таких ситуаций было тысячи, просто не было интернета еще. Заканчивалось мордобоем обычно, заставляли сожрать телефон. Но ему это нравится, Димке самому, он артист», — отметил Мазаев.

В сентябре этого года Дибров развелся с женой. В ноябре в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на ведущего, выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой. Комментируя ролик, Дибров заявлял, что его пытались шантажировать.

Ранее стало известно, что ведущий собирается улететь за границу на Новый год и провести праздник с бывшей женой. По слухам, он хочет сделать предложение Полине и выбрал подарок.