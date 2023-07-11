«Все уже видели»: Гагарина нарушила молчание после обвинений в романе с женатым танцором

Певица Полина Гагарина высказалась о внимании папарацци к ее личной жизни, после слухов о романе с женатым танцором Станиславом Миковым. Напомним, что в ряде СМИ появилась информация о новых отношениях артистки с коллегой.

Журналисты поинтересовались у исполнительницы, что она думает по поводу сплетен и назойливого внимания к личной жизни. Полина ответила, что ей тоже хочется, как и другим людям, просто наслаждаться летней Москвой, ходить в кроссовках и юбочке и проводить время с друзьями. Об этом пишет Пятый канал.

Недавно в Интернете появились фотографии, на которых Гагарина гуляет за руку с Миковым. Выяснилось, что мужчина женат. Его супруга – танцовщица Оксана Стратулат, после скандала опубликовала в своем микроблоге пост.

«Последнее, в чем я сейчас нуждаюсь, — это разговоры о семье. Это личное. Прошу прощения, что никому не отвечаю», – написала Оксана.

Сама Гагарина никак не прокомментировала ситуацию, но намекнула, что не хочет, чтобы ее личную жизнь обсуждали.

«Я думаю, что вы все уже видели эти фотографии, да? Как я иду, и меня все фотографируют. Другое дело, зачем? Этого я не понимаю», — высказалась звезда.

По словам певицы, у популярности есть обратная сторона. Бывает, что от известности могут пострадать члены семьи. Знаменитость уверена, что артистам нужно сохранять самообладание даже в самых непредсказуемых моментах. Сейчас Гагарина готовится к большому сольному концерту.

«Какой-то караулил один все время. Он Мию пытался сфотографировать», – пожаловалась звезда.