«А там – ничего»: с отощавшей Полины Гагариной свалилось платье перед полным залом

Певица Полина Гагарина рассказала, как однажды на концерте попала в пикантную ситуацию из-за откровенного платья, под которым отсутствовало белье. Когда артистка потянулась за букетом, наряд упал, и весь зал увидел грудь исполнительницы.

О случившемся написал сайт «7Дней.ru».

«Мальчик тянет цветы, я к нему наклоняюсь – и платье падает при всем концертном зале… А там – ничего!» - рассказала звезда.

В тот момент у дарившего цветы юноши «расширились глаза». Увидев это, Гагарина сказала ему: «Да, и так бывает».

Певице показалось, что она достаточно быстро поправила платье.

Ранее Гагарина выставила фото в купальнике, на котором предстала сильно похудевшей. Взволнованные поклонники заявили, что она стала не похожа на женщину. Некоторые заподозрили у артистки анорексию.

Большинство комментариев сводились к тому, что певица очень худая. Исполнительницу назвали «суповым набором» и попросили «не выставлять кости». Другие интернет-пользователи оценили фигуру певицы, назвав ее эталоном.